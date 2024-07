Rio Grande do Sul Cachorros resgatados no Rio Grande do Sul são adotados no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Feira que começou na sexta-feira (19) acontece também neste domingo (21) e no próximo final de semana.

Uma parceria entre governos, setor privado e organizações não-governamentais pretende trazer alegria aos 55 cachorrinhos resgatados das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul no mês de maio, realizando uma feira de adoção de 20 a 28 de julho em sete shoppings centers do Rio de Janeiro.

A iniciativa “Adote um Pet Gauchinho” conta com a colaboração do governo do Rio Grande do Sul, o governo federal, os shoppings centers do Rio de Janeiro e os projetos Arcanimal e Grad (Grupo de Resgate de Animais em Desastres). A feira acontece nos shoppings Leblon, Via Parque, NorteShopping, Carioca Shopping, Bangu Shopping, Caxias Shopping e Shopping Grande Rio.

Neste domingo (21), os interessados em realizar a boa ação devem ir das 14h às 18h ao Shopping Carioca, localizado na Avenida Vicente de Carvalho, altura do número 909, no bairro Vila da Penha, na zona norte da capital fluminense. No mesmo horário, também é possível encontrar a feira no Via Parque Shopping, que fica na Avenida Ayrton Senna, altura do número 3000, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os cachorrinhos que não conseguirem encontrar um lar no Rio de Janeiro, ficarão em organizações não governamentais parceiras da Grad que acolhem animais.

Força-tarefa do bem

Os animais saíram do Rio Grande do Sul por volta das 15h30 deste sábado (20). A coordenadora estadual do Gabinete de Resposta à Fauna da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) do Estado gaúcho, Amanda Munari, informou que os pets estão vacinados, esterilizados e identificados com microchips.

Além de voluntários dos projetos envolvidos, 12 militares Exércitos auxiliaram na acomodação dos cães e no transporte até a Base Aérea de Canoas. “Após a enchente, temos auxiliado em diferentes frentes de transporte e resgate, como na operação Taquari, no salvamento de cavalos e de animais de pequeno porte, pois o regimento já tem uma expertise no trato com os bichos. Estamos juntos à Sema tanto no transporte quanto nas feiras de adoção”, destacou o capitão Pedro Henrique Bombardelli.

“É um esforço conjunto, desde o começo da catástrofe. Sempre que possível, estamos disponíveis para servir a sociedade brasileira e o povo gaúcho”, enfatizou o tenente-coronel Fábio Tavares, da FAB (Força Aérea Brasileira).

Durante o trajeto, a bordo da aeronave KC-390, os animais foram acompanhados pela médica veterinária Carla Sássi, integrante do Grad, para garantir o bem-estar de todos. “Eles tiveram uma chance quando foram resgatados e, agora, terão uma segunda chance: a de encontrar uma nova família. Estamos na torcida para que sejam acolhidos, porque assim, levaremos outros animais”, contou a veterinária.

