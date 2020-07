Cacique da maior tribo indígena do Estado do Rio de Janeiro morre vítima do coronavírus

O cacique de uma aldeia indígena de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, morreu com coronavírus na madrugada desta terça-feira (21). Ele era líder da tribo guarani Sapukai, a maior tribo indígena do Estado do Rio.