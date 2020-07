Política Senador José Serra chama buscas em seus endereços de “espetacularização” e nega irregularidades na campanha

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Investigações apontam que senador recebeu R$ 5 milhões em doações não contabilizadas

O senador José Serra (PSDB-SP) chamou de “espetacularização” a operação da Polícia Federal que fez buscas e apreensões nesta terça-feira (21) em seus imóveis e gabinete. Serra também negou irregularidades em suas contas da campanha ao Senado. De acordo com as investigações, a campanha recebeu R$ 5 milhões que não foram contabilizados.

A operação desta terça foi denominada de Paralelo 23 e é uma nova fase da Lava-Jato, que apura crimes eleitorais. Segundo investigadores, o dinheiro não-contabilizado foi passado à campanha de Serra como doação e se originou de operações financeiras e societárias simuladas, para ocultar a fonte.

“José Serra lamenta a espetacularização que tem permeado ações deste tipo no país, reforça que jamais recebeu vantagens indevidas ao longo dos seus 40 anos de vida pública e sempre pautou sua carreira política na lisura e austeridade em relação aos gastos públicos. Importante reforçar que todas as contas de sua campanha, sempre a cargo do partido, foram aprovadas pela Justiça Eleitoral”, disse nota divulgada pela assessoria do senador.

