Bem-Estar Saiba quais são os alimentos que não devemos comer antes de dormir

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Para dormir bem é melhor evitar alguns alimentos. (Foto: Reprodução)

Para ter uma boa noite de sono, os nutricionistas nos conselham a não jantar muito tarde. Com efeito, se você comer depois das 22h, corre o risco de ir dormir com o estômago muito enjoado. A hora do jantar não é o único fator que influencia a qualidade do sono. É bem verdade que certos alimentos não deveriam ser comidos antes de se ir deitar.

Então, para dormir bem é melhor evitar algumas alimentos. Veja quais:

Alimentos pesados

Não se dorme nunca bem depois de uma refeição muito copiosa. Ou nos sentimos “pesados” ou se tem dor de estômago ou outros. Por conseguinte devemos evitar as refeições gigantescas à noite. Concretamente, isto significa ir devagar com os gratinados ricos em creme, os grelhados gordurosos ou sanduíches pesados, em resumo, ser razoável e inteligente ao comer à noite.

Alimentos diuréticos

Gostamos muito de certos alimentos diuréticos como as cerejas, o aipo, etc. A maioria são frescos, leves e saborosos. Tudo bem! Mas eles lhe obrigam a levantar varias vezes à noite para fazer “pipi”, o que não lhe deixa ter um sono tranquilo. Se você gosta de comê-los à noite, pelo menos coma em pequenas quantidades. Que tal experimentar uma maçã que além de saborosa favorece o sono?

Bebidas excitantes e estimulantes

Você comeu demais e para tentar se sentir melhor você vai preparar um café ou um chá. Péssimo reflexo pois estas duas bebidas contem as duas substâncias excitantes que impedem de dormir bem. Se você tem vontade de uma bebida quente, prefira as tisanas ou outras infusões sem cafeína. Evite também a coca-cola.

Carne vermelha

As carnes vermelhas são muito ricas em proteínas e por isso não são facilmente digeridas. Segundo especialistas, nosso organismo não foi programado para digerir enquanto está “desligado”, dormindo! Se você estiver fazendo alguma dieta à base de proteínas, opte por peixes pouco gordurosos e leves como o linguado ou Saint Peter ou mesmo um peito de frango.

Alimentos que aumentam a acidez no estômago

Certas pessoas são mais sensíveis que outras às especiarias. Assim, existem alguns que reagem muito mal a uma simples pimenta do reino. Para evitar passar toda uma noite sofrendo com a acidez estomacal, evite comer pratos muito condimentados no jantar. Caso contrário, você pode tomar uma colherinha de bicarbonato de sódio com água para ajudar na sua digestão.

Alimentos que esquentam

É no álcool que pensamos. É verdade, quando abusamos das bebidas alcoolizadas acontece frequentemente acordarmos no meio da noite com a sensação de sufocar de calor. Beber vinho não é proibido à noite, ao contrário, cai muito bem com uma refeição gostosa, mas sejamos razoáveis. Beber com moderação faz bem, é mais elegante e até faz bem à saúde.

Chocolate

O chocolate é rico em cafeína e pode te tirar o sono, além de ser rico em carboidratos que ajudam a ganhar peso! Mas ele tem muitas coisas boas também, então, evite de comer em excesso e antes de dormir.

Frutas e sucos ácidos

Algumas frutas, por serem muito ácidas, podem causar azia e atrapalhar seu sono! Sucos de laranja, abacaxi, uva, limonada, se puder, evite! Opte por um suco de mamão ou de maçã que ainda é calmante.

Alimentos que dão sede

Chips, embutidos, queijos, salgadinhos em geral: qual é o ponto comum entre todos estes alimentos? Eles dão sede. Se você come estes salgados à noite, tenha o cuidado de amenizá-los com acompanhamento de pão ou massas para quebrar o excesso de sal. Caso contrário você vai se levantar varias vezes à noite para beber água, além do risco do excesso se sódio que já mencionamos!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar