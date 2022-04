Agro Cadeia do leite em evidência na Feira Nacional da Soja

29 de abril de 2022

Foco do encontro foi o cuidado com os animais desde bezerros. (Foto: Divulgação/Fenasoja)

O auditório do centro administrativo do Parque de Exposições, recebeu na tarde desta sexta-feira (29), palestra promovida pela comissão de Cooperativismo da Fenasoja 2022 em parceria com a Genex, com foco na cadeia do leite, dado à relevância do setor a região noroeste, maior produtora de leite do estado.

A palestra foi conduzida por Mariana Marcondes, médica veterinária, e que possui mais de 23 mil seguidores em seu canal nas redes sociais, onde leva a publico direcionado do agro, de maneira simples e de fácil entendimento, a realidade e o dia a dia dentro de uma fazenda.

Durante o evento, destacou-se como ponto chave para o sucesso do produtor a colostragem, que oferece entrega da imunidade necessária ao bezerro desde os primeiros dias. Mariana pontuou ainda que o produtor precisa romper a barreira em investir apenas em animais adultos, que geram retorno financeiro imediato, passando também a visualizar o animal recém-nascido, fonte de sucesso a propriedade dentro de cerca de dois anos, refletindo na produção de leite.

Já a sucessão familiar tecnificada foi apontada como principal fator responsável pelo aumento da produtividade dentro da propriedade, devido a busca por informação, conhecimento e tecnologia pelas novas gerações.

A Fenasoja 2022 acontece de 28 de abril a 08 de maio, no Parque de Exposições de Santa Rosa.

