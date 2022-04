Agro Cozinha Experimental destaca uso diversificado da soja na alimentação humana

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Cozinha da Soja divulga o uso diversificado e saudável da soja na alimentação humana. (Foto: Divulgação/Fenasoja)

Atração já tradicional da feira, a Cozinha da Soja, coordenada pela Emater/RS-Ascar, pela Coopermil e pela Comissão de Agricultura, Soja e Derivados da Fenasoja 2022, com apoio da Assessoria de Políticas para Mulheres da Administração Municipal de Santa Rosa, oferece diariamente oficinas culinárias gratuitas. A proposta de incluir a Cozinha da Soja entre os atrativos da Fenasoja 2022, que segue até o dia 08 de maio, no Parque Municipal de Exposições de Santa Rosa, é divulgar o uso diversificado e saudável da soja na alimentação humana.

A opção de aproveitar a soja como elemento de enriquecimento da dieta nutricional, num contexto de promoção da segurança e da soberania alimentar, e de inclusão social, uma vez que pode inspirar a diversificação da renda com a produção de alimentos diferenciados, deve-se a questões históricas relacionadas à importância do grão para a região, bem como sua relevância comprovada na alimentação humana.

Diariamente, às 10h45, 14h e 15h30, são realizadas oficinas gratuitas de preparo de pratos com todos os visitantes interessados em disponibilizar alguns minutos para se familiarizar com receitas práticas, fáceis e saborosas. Ao final das oficinas os participantes podem registrar as receitas, bem como degustar os pratos preparados.

Cronograma da Cozinha da Soja

Nesta sexta-feira (29), a equipe da Cozinha da Soja recebeu servidoras responsáveis pela alimentação escolar da rede pública de ensino de Santa Rosa. As merendeiras aprenderam as receitas de empadinhas salgadas, palito de cebola com salsa e bolo de legumes com derivados de soja. A ideia é incorporá-las no cardápio oferecido aos estudantes.

As oficinas seguem três vezes ao dia, no sábado (30), com bolo agridoce, no domingo (01º), quando serão elaboradas as empadinhas salgadas, na segunda-feira (02), com cupcake de amendoim, e na terça-feira (03), oportunidade em que será apresentado o passo a passo do bolo de milho verde. Todas as receitas possuem derivados de soja em sua composição

Na quarta-feira (04), a equipe da Cozinha Experimental elabora o bolo oficial da feira, que levará soja em sua composição, como forma de celebrar a oportunidade de realizar mais uma edição e divulgar a importância do principal grão produzido na região.

Já na quinta-feira (05), às 14 horas, acontecerá o Festival Regional de Pratos de Derivados de Soja, que envolve 45 municípios da região. Os participantes foram desafiados a apresentar receitas, incrementadas com a soja, que caracterizem a sua cultura. Serão 90 pratos, entre doces e salgados, que revelam a versatilidade e a importância da soja para a alimentação humana. O evento será realizado junto ao auditório do Centro Administrativo do Parque Municipal de Exposições de Santa Rosa.

As oficinas retornam na sexta-feira (06), nos três horários, quando será apresentada a receita de palito de cebola com soja. No sábado (07), será a vez do macron de amendoim com proteína de soja e no domingo (08), do muffin com azeitona e farinha de soja.

