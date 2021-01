Com a inflação oficial do País fechada em 4,52% em 2020, a caderneta de poupança encerrou o ano sem ganho real, com um retorno negativo de 2,30%, descontando o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período, de acordo com levantamento da Economatica. Trata-se da pior rentabilidade desde 2002, quando o retorno anual foi de -2,90%.