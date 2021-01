Inter Inter libera Gustavo Ferrareis para futebol mexicano, mas fica com 30% dos direitos do atleta

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Jogador foi alçado para a equipe principal colorada em 2014 Foto: Heber Gomes/ACG Foto: Heber Gomes/ACG

Por Redação Rádio Grenal | 12 de janeiro de 2021

O meia Gustavo Ferrareis, pertencente ao Inter e que estava emprestado ao Atlético-GO, foi liberado para acertar com o Puebla, do México. Com o colorado, o jogador de 25 anos possuía vínculo até o final de 2021, mas estava emprestado ao Dragão até o término do Campeonato Brasileiro. A proposta do futebol mexicano surgiu e, como não seria utilizado na equipe colorada quando retornasse, foi liberado par as negociações.

O jogador assinará contrato de três anos com a nova equipe. Apesar de não receber nenhum valor pelo atleta neste momento, o Inter ficará com 30% dos direitos em uma futura venda.

Ferrareis foi alçado para a equipe principal pelo técnico Abel Braga em 2014, mas ficou marcado por ter feito parte da equipe rebaixada em 2016. Após o ano do rebaixamento, o jogador foi sendo emprestado em sequência para outros clubes: Bahia, Figueirense, Botafogo, Avaí e Atlético-GO, onde estava até então. No Dragão em 2020, foram 40 jogos em 2020 e cinco gols.Ferrareis foi alçado para a equipe principal peFerrareis foi alçado para a equipe principal pe

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter