Brasil Caderno com anotações de aluna da USP que desviou dinheiro de formandos é apreendido

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nas folhas, a jovem escreveu sobre situações que seriam relacionadas a um suposto arrependimento Foto: Reprodução Nas folhas, a jovem escreveu sobre situações que seriam relacionadas a um suposto arrependimento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento da estudante de medicina da USP Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, que desviou R$ 937 mil da formatura da turma. Os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, um carro alugado pela jovem e um caderno com anotações relativas ao crime que teriam sido feitas por ela.

A delegada Zuleika Gonzalez Araujo, titular do 16º Distrito Policial, confirmou que o caderno foi encontrado pelos investigadores, mas não comentou sobre o conteúdo. Assim como os celulares, que poderão apontar com quem a jovem conversou, as escritas serão periciadas.

Arrependimento

Nas folhas, a jovem escreveu sobre situações que seriam relacionadas a um suposto arrependimento e, também, à frustração ao não conseguir recuperar o dinheiro. “Depois de perder tanto, só queria ganhar a qualquer custo para recuperar”, diz um trecho. “Sentimento de culpa só aumentando”, completa, em outro.

“Fui tão estratégica para chegar até esse dinheiro. Como não fui nada estratégica para usar sem me prejudicar ou prejudicar outros?”, escreveu.

Novo depoimento

Nesta sexta-feira (27), a delegada ouviu a nova presidente da comissão de formatura. A testemunha afirmou que Alicia mudou as senhas de acesso ao e-mail da comissão. A nova presidente relatou ainda que o grupo não teve mais acesso às informações e aos avisos da empresa organizadora do evento sobre as transações feitas por Alicia.

Ao todo, a investigação achou no apartamento de estudante 17 comprovantes referentes a quantias havia ganhado na loteria. No entanto, ela teria perdido mais dinheiro do que arrecadado. Os bancos em que a estudante tem conta têm 60 dias para encaminhar à polícia a quebra de sigilo autorizada pela Justiça.

O carro alugado pela estudante de medicina e que foi apreendido pela polícia tem registros de infrações de trânsito nos últimos 12 meses, quando o veículo estaria com ela. Segundo apurado pelo g1, o Nivus, da Volkswagem, foi alugado por 18 meses ao valor mensal de R$ 2.190. Um iPhone teria sido alugado por R$ 3 mil. Tudo foi apreendido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/caderno-aluna-usp-desviou-dinheiro-apreendido/

Caderno com anotações de aluna da USP que desviou dinheiro de formandos é apreendido