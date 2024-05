Rio Grande do Sul Cães do Corpo de Bombeiros do Paraná são enviados para ajudar nas buscas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Um dos cães e dois bombeiros saíram de Londrina, no Norte do Estado, em um avião oficial do governo do Paraná. Foto: Divulgação Um dos cães e dois bombeiros saíram de Londrina, no Norte do Estado, em um avião oficial do governo do Paraná. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dois cães e três bombeiros militares do Paraná foram enviados, na manhã deste domingo (19), para o Rio Grande do Sul para ajudar nas buscas e resgates de pessoas atingidas pela enchente no Estado.

Um dos cães e dois bombeiros saíram de Londrina, no Norte do Estado, em um avião oficial do governo do Paraná, até Curitiba, onde outra dupla formada por cão e bombeiro completou a comitiva.

As duplas são chamadas de binômio e passam por diversos testes e simulações de ocorrência antes de embarcarem para uma missão.

Segundo o tenente Daniel Kaneco, o grupo enviado ao Rio Grande do Sul deve atuar, principalmente, em locais onde houve deslizamento de terra.

O cachorro Skull e o cabo Rodrigo Santos são parceiros há seis anos. No ano passado, a dupla trabalhou por dois meses nos resgates nas enchentes que atingiram algumas cidades também no estado gaúcho.

De acordo com Santos, o parceiro sempre teve bons resultados nos trabalhos que realizou.

Desta vez, a escala de trabalho é de uma semana, depois descansa por uma semana, intercalando com outras equipes.

