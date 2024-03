Notas Brasil Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam turnê em dupla pelo País

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Caetano Veloso e Maria Bethânia irão sair em turnê juntos no segundo semestre deste ano. A maratona de shows terá início no dia 3 de agosto no Rio de Janeiro e terminará em São Paulo, no dia 14 de dezembro. Os irmãos ainda irão passar por Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e Salvador.

