Notas Brasil Dólar recua e fecha a R$ 4,93, com juros na Europa e nos EUA no radar

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em baixa nessa quinta-feira (7), com investidores repercutindo a decisão do Banco Central europeu (BCE) em manter suas taxas de juros inalteradas em 4,0% ao ano. O mercado também monitorou novas falas do presidente Fed, Jerome Powell, sobre a economia dos Estados Unidos e o cenário de juros no país. A divisa caiu 0,23%, cotado a R$ 4,93.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/dolar-recua-e-fecha-a-r-493-com-juros-na-europa-e-nos-eua-no-radar/

Dólar recua e fecha a R$ 4,93, com juros na Europa e nos EUA no radar

2024-03-07