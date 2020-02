Brasil Cai para nove o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. No RS, três são investigados

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Ministério da Saúde apresentou o balanço em coletiva Foto: Erasmo Salomão/MS Ministério da Saúde apresentou o balanço em coletiva. (Foto: Erasmo Salomão/MS) Foto: Erasmo Salomão/MS

Caiu para nove o número de casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus no Brasil, segundo dados divulgados na manhã desta quinta-feira (06) pelo Ministério da Saúde. Entre os casos investigados, há três no Rio Grande do Sul e três em São Paulo. Os Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais apuram uma suspeita cada.

No RS, duas ocorrências suspeitas foram descartadas nesta quinta. Os resultados de exames deram negativos para pacientes em Novo Hamburgo e Canoas. Seguem em investigação outro caso em Canoas, um em Morro Reuter e um em Porto Alegre.

De acordo com o ministério, 24 casos já foram descartados no País após exames apontarem infecção por outros tipos de vírus, a maioria por influenza B. O Brasil não tem nenhum caso confirmado da doença.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário