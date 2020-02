Porto Alegre Caminhão desgovernado atinge vários veículos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Acidente ocorreu no bairro Auxiliadora Foto: O Sul Acidente ocorreu no bairro Auxiliadora. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Um caminhão desgovernado atingiu, na manhã desta quinta-feira (06), 11 veículos na rua Carlos Trein Filho, perto do cruzamento com a rua Tenente Coronel Fabricio Pilar, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

Duas pessoas ficaram feridas, conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Uma delas é um motorista de aplicativo e a outra um ajudante de um caminhão. Os dois homens foram encaminhados ao hospital e não correm risco de morte.

De acordo com testemunhas, o caminhão que causou o acidente desceu a rua de ré após não conseguir subir a lomba, provocando grande estrago. Foram danificados dez carros e outro caminhão.

Além da EPTC, a Brigada Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência. A causa do acidente, que ocorreu por volta das 10h, está sendo investigada. Pode ter havido uma falha mecânica no caminhão.

