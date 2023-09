A jogada iniciou pela direita de ataque do Bragantino. Kannemann disputou com Helinho e acabou ficando no chão.

Na sequência do lance, Jadsom bateu cruzado, mas Gabriel Grando fez a defesa. A bola tomava direção da linha de fundo, mas Vitinho não desistiu e cruzou para o meio.

João Pedro estava caído por ter dado um carrinho no lance. A bola foi na direção do jogador, que, no chão, tentou tirar de cabeça. Mas a bola acabou saindo desviada para o próprio gol. Os jogadores do clube gaúcho ainda reclamaram no início do lance de falta em Kannemann.