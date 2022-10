Acontece Cais Embarcadero promove tributo ao pôr do sol

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os visitantes poderão acompanhar pelos próximos meses um espetáculo da natureza embalado por poemas e histórias do Rio Grande do Sul, Foto: Johnny Marco/Divulgação O Cais Embarcadero oferece opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre. (Foto: Johnny Marco/Divulgação) Foto: Johnny Marco/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao redor do planeta, tributos ao pôr do sol são realizados em lugares especiais, e agora chegou a vez de Porto Alegre. O pôr do sol no Guaíba, considerado por muitos um dos mais bonitos do mundo, poderá ser contemplado de forma inédita. O Cais Embarcadero oferecerá aos sábados e domingos, com início previsto para novembro, uma experiência única de apreciação do astro rei na capital.

Os visitantes poderão acompanhar pelos próximos meses um espetáculo da natureza embalado por poemas e histórias do Rio Grande do Sul, especialmente produzidos para a ocasião. O lançamento do projeto conta com a narração do consagrado Werner Schunemann. D’arte Multiarte foi a responsável pela criação, produção e direção do áudio e a gravação e edição ficaram por conta de Tiago Becker, enquanto a belíssima trilha sonora é de Marcello Caminha. O resultado é pura arte na interpretação gravada por Werner, dando vida às palavras que compõem uma experiência mágica de contemplação do momento quando o sol se põe no Guaíba.

O Cais terá um lugar especial para receber os entusiastas dessa iniciativa: uma arquibancada com dois lances para sentar, posicionada na área mais nobre do parque, com frente para a pracinha e para o pôr do sol. Mas os visitantes do Cais Embarcadero poderão curtir o momento de qualquer lugar do parque, através do sistema de som do complexo.

Além disso, aqueles que não puderem apreciar pessoalmente poderão prestigiar de onde estiverem a declamação da obra. Por meio da Rádio Embarcadero by 102.3, baixando o app Rádio Embarcadero (disponível para IOS e Android), será possível ouvir o áudio reproduzido simultaneamente ao do local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece