Porto Alegre Leilão para a concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre, será realizado nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

A concessão será de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini A concessão será de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O leilão para a concessão do Cais Mauá, um dos símbolos de Porto Alegre, à iniciativa privada será realizado nesta terça-feira (6), às 10h, na B3, em São Paulo, com a presença do governador Eduardo Leite.

Segundo o governo gaúcho, há um consórcio interessado na concessão, que será de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a revitalização e qualificação do local.

“A parceria público-privada tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e o resgate da relação histórica do local com o Guaíba”, afirmou o governo.

O trecho que será concedido vai da Usina do Gasômetro até a estação rodoviária, com extensão de três quilômetros e área de 181,2 mil metros quadrados. O vencedor da licitação terá o compromisso de reestruturar o patrimônio histórico (armazéns tombados e pórtico central) e revitalizar as docas nos cinco primeiros anos de concessão.

Ao todo, são 12 armazéns e três docas, as quais poderão ser utilizadas para edificações de uso residencial ou corporativo. A livre circulação para as pessoas está garantida e será proibida a cobrança de ingresso para acessar o cais a pé. Outros detalhes serão apresentados após o leilão.

