Porto Alegre Porto Alegre está entre as melhores capitais do País no desempenho da Atenção Primária

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A avaliação ocorre a cada quatro meses e tem impacto no financiamento federal Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre é a segunda Capital do País entre os melhores desempenhos no programa Previne Brasil, que mede a qualidade da Atenção Primária. A avaliação ocorre a cada quatro meses e tem impacto no financiamento federal.

À frente das capitais está Manaus (AM), com 8.8, seguida por Porto Alegre (RS), com 8.5, Maceió (AL), 8.31, Brasília (DF), 7.72, e Rio de Janeiro (RJ), com 7.65.

Anteriormente, a Capital estava em terceira posição, com pontuação de 8.63. No início do programa, estava na sétima posição, com pontuação de 6.07. “Nos comprometemos com a excelência dos nossos trabalhos e estamos subindo de posição desde o começo. A conquista do segundo lugar reflete na qualificação do atendimento à população na Atenção Primária”, destaca a diretora da Atenção Primária à Saúde em Porto Alegre, Vânia Frantz.

O Programa Previne Brasil traz um novo modelo para o financiamento da Atenção Primária no SUS (Sistema Único de Saúde), conforme Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.

A sistemática altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: captação ponderada (modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas), pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

Veja os indicadores avaliados:

1) Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação.

2) Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

3) Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

4) Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.

5) Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e poliomielite inativada.

6) Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre.

7) Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-esta-entre-as-melhores-do-pais-no-desempenho-da-atencao-primaria-3/

Porto Alegre está entre as melhores capitais do País no desempenho da Atenção Primária

2024-02-05