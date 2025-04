Geral Cais Mauá passa por obras em preparação ao South Summit Brazil 2025

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Armazéns passaram por reparos para garantir a segurança e infraestrutura necessárias para receber os participantes. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Cais Mauá, casa do South Summit Brazil (SSB), entra nos dias de obras finais para a quarta edição do evento em Porto Alegre. Correalizado pelo governo do Rio Grande do Sul, o SSB 2025 ocorrerá da próxima quarta-feira (9) à sexta-feira (11). Neste ano, o foco será a inovação e a resiliência necessárias à retomada econômica e social. No palco do RS Innovation Stage estão programados mais de 50 painéis, com mais de 140 participantes.

Conectado ao momento vivido pelo Rio Grande do Sul, o SSB 2025 terá como tema central a resiliência, que será debatida por especialistas do mundo todo. O Cais Mauá, um dos locais afetados pelas enchentes de 2024, é um dos símbolos da recuperação do Estado.

Dezenas de pessoas trabalham para terminar a montagem das estruturas que vão receber 24 mil pessoas a partir de quarta-feira (9), nos armazéns do cais. O espaço do RS Innovation Stage também está em fase final de preparação, para recepcionar painelistas e participantes durante os três dias de SSB.

Com 263 metros quadrados, o espaço do governo do Estado terá capacidade 56% maior que a de 2024, podendo comportar até 125 pessoas sentadas. Para tornar o local mais acessível, haverá rampa e acesso lateral para cadeirantes, além de intérprete de Libras durante as palestras. Pela primeira vez, o conteúdo será transmitido ao vivo pelo YouTube do Governo do Rio Grande do Sul.

“O RS Innovation Stage é reconhecidamente um palco focado na inovação e na tecnologia. Temos palestras diversificadas e profissionais reconhecidos no ecossistema promovendo os debates e fomentando conhecimento. Foi, mais uma vez, um espaço concorrido, e nós nos dedicamos para entregar uma programação de qualidade durante todo o evento”, comentou a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp.

O tema principal da edição será “Beyond Resilience” (Além da Resiliência, em português). Durante os dias de evento, os participantes poderão acompanhar painéis em cinco grandes trilhas de conteúdo, que se dividem em temas diversos: Sustainability (incluindo agtechs, resiliência climática, transição energética, ESG, netzero e foodtechs); Digitalization (fintechs, segurança cibernética, inclusão digital e indústria 4.0); Ecosystem (startups, investimentos, futuro do trabalho e colaboração entre o ecossistema); Social Shift (educação, bem-estar, ética governamental e diversidade e inclusão); e The Edge (biotechs, indústria 5.0, phygital e quantum).

Além do RS Innovation Stage, o governo também estará presente em outros palcos e no marketplace, espaço projetado para receber expositores, onde produtos e serviços serão apresentados com foco no networking. É uma área com potencial para gerar novos negócios ao Rio Grande do Sul.

Estrutura

O SSB 2025, com área útil de 38 mil metros quadrados, será realizado em quatro armazéns do Cais Mauá e seguirá o formato da edição anterior. Estima-se que o evento receba um público de 24 mil pessoas. Devido à enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, os armazéns passaram por reparos para garantir a segurança e infraestrutura necessárias para o público.

A cheia do Guaíba danificou o piso, o sistema de esgoto e o guarda-corpo, que precisaram ser reparados ou reinstalados. Os armazéns também passaram por uma limpeza completa e algumas portas, deslocadas pela força da água, foram recolocadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/cais-maua-passa-por-obras-em-preparacao-ao-south-summit-brazil-2025/

Cais Mauá passa por obras em preparação ao South Summit Brazil 2025

2025-04-06