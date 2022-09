Economia Caixa amplia financiamento do programa Casa Verde Amarela para 35 anos

1 de setembro de 2022

Prazo maior pode diluir valor das parcelas do imóvel ao longo do tempo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasília: Prédio da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal oferece, a partir desta quinta-feira (1º), novo prazo para financiamento imobiliário do programa CVA (Casa Verde e Amarela). Agora, o pagamento pode ser feito em até 35 anos. Antes o limite era de 30 anos.

Com prazo maior será possível, para famílias com renda de até R$ 8 mil, diluir o valor das parcelas do imóvel ao longo do tempo, gerando uma redução de 5,0% a 7,5 % no valor da prestação.

Principal agente financeiro do CVA, a Caixa Econômica é responsável por 99,99% da aplicação dos recursos, o orçamento do programa para 2022 é estimado em R$ 68 bilhões. A ação estimulará o setor com a produção de novos empreendimentos no segmento e aumento nas contratações.

O programa Casa Verde e Amarela tem o objetivo de estimular a aquisição de moradia pelas populações de renda mais baixa.

