Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

A pasta ainda registra 286 suspeitas sob investigação

O Rio Grande do Sul já contabiliza 106 casos confirmados de varíola dos macacos distribuídos em 24 municípios, segundo o novo boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta quinta-feira (01). A pasta ainda registra 286 suspeitas sob investigação.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de infecções (57). A doença também infectou moradores de Alvorada (1), Campinas do Sul (1), Campo Bom (2), Canoas (8), Carlos Barbosa (1), Caxias do Sul (4), Esteio (1), Farroupilha (1), Garibaldi (3), Gramado (3), Igrejinha (3), Marau (1), Monte Belo do Sul (1), Novo Hamburgo (5), Parobé (1), Passo Fundo (1), Santa Maria (1), Santo Ângelo (1), São Leopoldo (1), São Marcos (1), Sapiranga (1), Uruguaiana (2) e Viamão (5).

Segundo a SES, os sintomas mais comuns para a varíola do macaco incluem febre, tosse, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, falta de energia e erupção cutânea.

O Ministério da Saúde incluiu a varíola do macaco na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças nos serviços de saúde públicos e privados no Brasil. Com isso, todos os casos identificados devem ser reportados às autoridades sanitárias, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. O Brasil soma mais casos de varíola do macaco do que todos os outros 26 países ou territórios da América Latina e Caribe que já detectaram a doença.

