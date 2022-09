Política PT apoia adversário político de direita no Paraná para que Sérgio Moro não consiga a eleição para o Senado

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Moro concede entrevista coletiva no ano passado acompanhado de Alvaro Dias (de máscara azul, em segundo plano). Foto: Valdemir Barreto/Agência Senado Moro concede entrevista coletiva no ano passado acompanhado de Alvaro Dias (de máscara azul, em segundo plano). (Foto: Valdemir Barreto/Agência Senado) Foto: Valdemir Barreto/Agência Senado

Com alta exposição no cenário político nacional nos últimos anos, o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) sofre com um forte concorrente na campanha eleitoral. Na disputa por uma vaga de senador pelo Paraná, Moro está 11 pontos distante de seu ex-aliado Alvaro Dias (Podemos), segundo pesquisas.

O ex-ministro da Justiça não tem partidos aliados em sua candidatura, já Dias tem o apoio formal até do PSB, legenda de esquerda e que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Formalmente, o PT está na coligação da candidatura de Rosane Ferreira (PV) ao Senado, que pontua apenas 2% nas pesquisas, mas apoiadores do partido no Paraná têm estimulado um “voto útil” no senador do Podemos para impedir que Moro, que foi o responsável pela condenação que levou Lula a ser preso, seja eleito.

Eleitores do PT no Estado têm afirmado que vão votar em candidatos do partido para todos os outros cargos, mas que, para o Senado, se sentem “obrigados” a votarem em Dias para evitar Moro. O senador tem um forte discurso contrário à legenda, mas é considerado um “mal menor”. O movimento acontece ao mesmo tempo que o ex-juiz tem acenado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem havia rompido ao sair do ministério da Justiça em 2020.

Dias afirmou que espera receber votos de “todos os lados”. “Aqui não há polarização. Tenho nove concorrentes e não distingo um dos outros. Como o voto é secreto, será difícil dizer de onde vieram. Pela minha história no Paraná, imagino que virão de todos os lados”, disse.

O parlamentar do Podemos foi um dos principais incentivadores da entrada de Moro na política. Inicialmente, o ex-juiz havia se filiado ao Podemos para poder disputar a Presidência da República. Após atritos e disputas por recursos financeiros, no entanto, ele acabou indo para o União Brasil e vai concorrer ao Senado pelo Paraná.

Em conversas reservadas, Moro minimiza o levantamento. Ainda que o ex-magistrado tenha garantido exposição permanente por ter sido o juiz responsável pela Operação Lava-Jato e, depois, assumido o Ministério da Justiça, Dias é um político bastante conhecido no Paraná. Ele é senador desde 1999 e, antes disso, governou o Estado, além de também ter exercido os cargos de deputado federal, estadual e vereador. Em 2014, Dias foi reeleito senador com 77% dos votos válidos.

