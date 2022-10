Economia Caixa anuncia a renúncia do vice-presidente de Tecnologia do banco

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Banco emitiu fato relevante ao mercado para comunicar a renúncia de Claudio Salituro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Banco emitiu fato relevante ao mercado para comunicar a renúncia de Claudio Salituro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal emitiu fato relevante, na segunda-feira (17), para informar que acatou a renúncia do vice-presidente de Tecnologia e Digital do banco, Claudio Salituro.

“A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados e ao mercado em geral que o Conselho de Administração acatou, nesta data, pedido de renúncia, por questões pessoais, do Sr. Claudio Salituro ao cargo de Vice-Presidente de Tecnologia e Digital”, diz o comunicado.

“A Caixa agradece ao Sr. Claudio Salituro pelas relevantes contribuições, profissionalismo e dedicação, desejando-lhe sucesso nos novos desafios”, prossegue o texto, que não indica o substituto de Salituro no posto.

Segundo informações divulgadas pelo site G1, a decisão foi tomada durante a reunião do Conselho de Administração da Caixa que analisou um relatório da corregedoria, com mais de 500 páginas, sobre as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente do banco Pedro Guimarães. As denúncias vieram à tona no fim de junho.

A Caixa tem 12 vice-presidências. Desde o início das denúncias contra Guimarães, Salituro é o quarto vice a deixar o banco. Em julho, o site Metrópoles publicou vídeos em que Salituro aparece filmando e xingando servidores do banco. Na época, a Caixa afirmou que o material seria apurado pela instituição financeira e por uma auditoria privada.

