Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Com o novo adicional, o valor médio do benefício subiu para R$ 669,93 Foto: Lula Marques/Agência Brasil Com o novo adicional, o valor médio do benefício subiu para R$ 669,93. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (20) a parcela de março do programa Bolsa Família – a primeira com o adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos.

Recebem nesta segunda os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício subiu para R$ 669,93.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias, com gasto de R$ 14 bilhões.

Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 11 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

Auxílio Gás

Neste mês, não há o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal). O benefício só é pago a cada dois meses.

