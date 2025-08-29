Brasil Caixa conclui o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a quantia média é de R$ 671,54 Foto: Lyon Santos/MDS

A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família nesta sexta-feira (29), quando receberam os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 0.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a quantia média é de R$ 671,54. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançou 19,19 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,86 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais: seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Os beneficiários podem consultar mais informações no aplicativo Caixa Tem.

