Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Caixa conclui o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a quantia média é de R$ 671,54

Foto: Lyon Santos/MDS
O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a quantia média é de R$ 671,54. (Foto: Lyon Santos/MDS)

A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família nesta sexta-feira (29), quando receberam os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 0.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a quantia média é de R$ 671,54. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançou 19,19 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,86 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais: seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Os beneficiários podem consultar mais informações no aplicativo Caixa Tem.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Tribunal de Justiça revoga a liminar que impedia a proibição da entrada de pessoas com alimentos e bebidas no Cais Embarcadero, em Porto Alegre
Receita Federal publica instrução normativa que iguala obrigações de fintechs às de bancos
https://www.osul.com.br/caixa-conclui-o-pagamento-da-parcela-de-agosto-do-bolsa-familia/ Caixa conclui o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado