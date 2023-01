Bruno Laux Caixa dois de Bolsonaro

Por Bruno Laux | 21 de janeiro de 2023

Um suposto esquema de caixa dois dentro do Palácio do Planalto durante a gestão de Jair Bolsonaro está sendo apurado pelo Supremo Tribunal Federal. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um suposto esquema de caixa dois dentro do Palácio do Planalto durante a gestão de Jair Bolsonaro está sendo apurado pelo Supremo Tribunal Federal. A investigação cita saques em dinheiro vivo que seriam realizados a partir do cartão corporativo cedido ao presidente da República.

Cartão corporativo

Dentre os investigados está o tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, o qual seria responsável por realizar os saques com cartões do presidente e das Forças Armadas, e posteriormente efetuar o pagamento de contas de pessoas ligadas a Bolsonaro, além de manter uma espécie de “caixa paralelo”.

Áudios presidenciais

A investigação, realizada sob comando do Ministro Alexandre de Moraes, teria reunido áudios com a voz do próprio Jair Bolsonaro, nos quais é possível afirmar que o ex-presidente possuía controle e conhecimento do esquema.

Lesa Pátria

Foi realizada nesta sexta-feira a primeira fase da Operação Lesa Pátria, ação que busca prender participantes, financiadores e fomentadores das invasões aos prédios dos Três Poderes ocorridas no último dia 8.

Lesa Pátria II

Foram expedidos oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão por determinação do Superior Tribunal Federal. A ação foi realizada no próprio Distrito Federal e em mais cinco estados do país.

Busca e apreensão

Foram cumpridos também nesta sexta-feira, a pedido da Procuradoria-Geral da República, cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ambos são investigados por suposta omissão durante os atos antidemocráticos em Brasília.

Suporte Federal

Neste sábado, o presidente Lula deve viajar para o estado de Roraima, de modo a acompanhar a situação de desnutrição que ocorre com crianças indígenas Yanomami na região. Juntamente a dois ministros, o presidente deve oferecer suporte do governo federal no combate à crise humanitária que ocorre no local.

CPI

Foi repassada ao governo pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), a mensagem de senadores do PL que afirmam que caso a CPI sobre os atos golpistas em Brasília avance, eles deverão agir para que sejam envolvidos nas investigações, por suposta omissão federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Fake News

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, esteve em reunião com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigatto. O encontro resultou em uma parceria para combater as fake news relacionadas ao segmento, o qual de acordo com Pimenta, foi alvo de uma “verdadeira indústria de mentiras que colocou em risco a vida de milhões”.

Fake news II

Circula pela internet uma notícia falsa de que a atual gestão do governo federal teria ordenado o desligamento de bombas da transposição do rio São Francisco. A informação foi desmentida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que informou em nota oficial que o canal está inativo por problemas técnicos desde novembro de 2022.

Frete rodoviário

Foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres uma nova tabela com os preços mínimos de frete rodoviário atualizados, contendo reajustes que variam em média de 8,35% a 13,19%. De acordo com a agência, os valores foram reajustados com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Pecuária

A Associação de Criadores de Suínos do RS esteve em reunião com o governador em exercício, Gabriel Souza. No encontro foram discutidas medidas que possam impulsionar a competitividade do setor com outros estados brasileiros, com destaque para reajustes tributários de produtos do segmento e alimentação animal.

Água para todos

Foram destinados R$ 380 mil pelo governo do estado para a construção de redes de abastecimento de água em três municípios do RS. Enviados para Jaguari, Nova Esperança do Sul e São Pedro do Sul, os recursos são provenientes do Fundo de Recursos Hídricos e de uma emenda parlamentar.

Estiagem

O secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, esteve reunido nesta sexta-feira com a diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS, discutindo medidas de enfrentamento à estiagem pelos agricultores. Até o momento, mais de cem municípios do estado já decretaram situação de emergência.

Troca-troca de sementes

Uma das possíveis medidas apresentadas por Santini, é a possibilidade de reabertura do Programa Troca-Troca de Sementes de Forrageiras. A iniciativa busca fomentar o cultivo de milho e sorgo no RS por meio da disponibilização de sementes pelo governo estadual, auxiliando assim na retomada de produção e silagem de grãos para agricultores familiares.

Cidadão Goiano

O governador Eduardo Leite deve participar no próximo dia 26 de uma sessão solene de outorga do título de Cidadão Goiano. A iniciativa apresentada pelo deputado estadual de Goiás, Gustavo Sebba (PSDB-GO), deve conceder a honraria ao governador gaúcho em função de sua atuação durante a crise da pandemia da COVID-19.

Incerteza

A correção do piso salarial do magistério em Porto Alegre ainda permanece uma incógnita. De acordo com a Secretaria de Educação da capital, somente será possível confirmar um valor a partir da finalização da avaliação orçamentária que está sendo realizada atualmente.

Bons resultados

Os resultados da Operação RS Verão Total foram destacados pelo secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron. Além dos 387 resgates e salvamentos feitos durante a operação, foram realizadas fiscalizações de veículos, apreensões de armas de fogo e abordagem de motoristas.

Doadores de sangue

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul está solicitando doadores de sangue de todos os tipos, em especial dos tipos “O+” e “O-“. Durante o período de férias, o número de doações cai consideravelmente, consequentemente diminuindo os estoques disponíveis. Para agendar sua doação, acesse saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue.

Digitalização

O atendimento no Centro Logístico de Medicamentos Especiais da capital tem sido ampliado através da criação de ferramentas digitais. Quem necessita retirar medicamentos, abrir protocolos, renovar tratamentos ou emitir certidões negativas, pode realizar o agendamento no site celme.portoalegre.rs.gov.br, no aplicativo 156+POA ou pelo telefone 3289-2360.

