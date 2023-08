Economia Caixa e Banco do Brasil reduzem os juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

A redução foi anunciada após o Banco Central diminuir a Selic em 0,5 ponto percentual Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A redução foi anunciada após o Banco Central diminuir a Selic em 0,5 ponto percentual. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Após o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidir diminuir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano na quarta-feira (2), a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram uma redução nos juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

No caso da Caixa, a taxa de juros no consignado do INSS passou de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês. O novo índice entrou em vigor nesta quinta-feira (3). “Com a diminuição, em um contrato com valor líquido de R$ 10 mil, em 84 meses, o cliente passa a economizar um valor superior ao de uma prestação ao final do pagamento do contrato”, exemplificou a instituição.

Já o Banco do Brasil informou que os novos juros da instituição para linhas de crédito consignado, automático, salário, benefício, renovação e 13º salário passam a valer a partir de sexta-feira (4). As taxas do consignado do INSS no Banco do Brasil foram ajustadas de 1,81% para 1,77% ao mês, na faixa mínima, e de 1,95% para 1,89% ao mês, no patamar máximo.

