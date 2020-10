Economia Caixa Econômica Federal libera saques do auxílio emergencial e FGTS para 9 milhões de brasileiros

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Serão liberados saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial para trabalhadores nascidos em maio; e do crédito do FGTS para nascidos até junho

A Caixa Econômica Federal libera neste sábado (03) saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial para 4 milhões de beneficiários do programa nascidos em maio, que tiveram o dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 11 de setembro.

Também terão saques e transferências liberados 5 milhões de trabalhadores, nascidos em junho, que tiveram o depósito de até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) feito em poupança social digital do banco no último dia 3 de agosto. Para fazer os pagamentos, a Caixa vai abrir 770 agências das 8h às 12h.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Poderão sacar ou transferir:

5 milhões de trabalhadores nascidos em junho, que tiveram o crédito do valor em poupança social digital no dia 3 de agosto.

