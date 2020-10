Mundo “Indo bem, eu acho”, diz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está com coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Até o momento, Trump teve febre e fadiga, de acordo com uma pessoa próxima a ele Foto: Reprodução Até o momento, Trump teve febre e fadiga, de acordo com uma pessoa próxima a ele. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou neste sábado (03) pela primeira vez nas redes sociais após chegar ao hospital militar Walter Reed, em Maryland. Ele e a mulher, Melania, foram diagnosticados com Covid-19 nesta sexta-feira (02). “Indo bem, eu acho! Agradeço a todos vocês! Amor!!!”, escreveu ele no Twitter.

Até o momento, Trump teve febre e fadiga, de acordo com uma pessoa próxima a ele. O médico do republicano informou que ele foi medicado com uma dose de Regeneron, um coquetel de anticorpos para o novo coronavírus que ainda está em teste nos EUA.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que Trump também está sendo medicado com o antiviral remdesivir, produzido pela Gilead Sciences.

“Estou feliz em informar que o presidente está muito bem. Não tem necessidade de oxigênio suplementar, mas em consulta com especialistas, optamos por iniciar um tratamento com remdesivir. Ele completou a primeira etapa e está descansando confortavelmente”, diz a nota oficial publicada por McEnamy no Twitter.

Trump também está tomando zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e aspirina. É muito raro um presidente passar a noite em um hospital, já que a Casa Branca conta com várias instalações médicas disponíveis.

Chefe de campanha testa positivo para Covid-19

Um alto funcionário do governo disse que Bill Stepien, chefe de campanha de Trump, testou positivo para a Covid-19. Com isso, ele vai começar a trabalhar de casa. Outros funcionários próximos ao presidente também testaram positivo para a doença, incluindo a conselheira dele, Kellyanne Conway, e a assessora, Hope Hicks.

