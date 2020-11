Economia Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial a nascidos em julho nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (12) uma nova parcela do Auxílio Emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família.

O pagamento desta quinta é para os trabalhadores nascidos em julho: 3 milhões vão receber parcela de R$ 300, enquanto 600 mil trabalhadores ainda terão direito a parcela de R$ 600.

Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa, o pagamento da segunda parcela de R$ 300 foi no final de outubro, e os créditos da próxima parcela terão início em 17 de novembro.

Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, a ajuda paga nesta quinta-feira será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta quinta serão liberados no dia 26 de novembro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

