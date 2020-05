Economia Caixa faz nova coletiva sobre auxílio emergencial

Neste sábado, 680 agências abriram das 8h às 12h para atendimento da população. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal faz neste sábado (9) uma coletiva com a presença do vice-presidente da Rede de Varejo , Paulo Henrique Angelo, para falar sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Hoje, 680 agências da Caixa em todo o país abriram das 8h às 12h para fazer atendimentos sobre o auxílio.

O banco também colocou à disposição cinco caminhões-agências, principalmente no Norte e no Nordeste. Segundo balanço divulgado sexta (8), foram feitas 20 milhões de transições em poupança digital.

