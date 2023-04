Economia Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos do vale-gás

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Neste mês, o benefício atende quase seis milhões de pessoas. (Foto: Agência Brasil)

Os pagamentos do vale-gás começaram na última semana, junto ao calendário do Bolsa Família de abril. Neste mês, o benefício atende quase seis milhões de pessoas. Em caso de dúvidas, basta consultar a disponibilização do saldo usando apenas o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A segunda parcela do vale-gás em 2023 deveria começar a ser paga nos últimos dez dias úteis do mês, mas foi antecipada em virtude do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima sexta-feira (21). Para a alegria dos beneficiários, o saque do benefício de R$ 110 já está disponível.

Tendo em vista que as liberações do Vale-Gás seguem o cronograma do Bolsa Família, a parcela é paga gradativamente seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), do 1 ao 0. O auxílio-gás nacional oferece uma transferência de renda no valor equivalente a 100% do preço médio do botijão de gás de 13 kg.

Com base na apuração do preço de mercado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), neste mês de abril, o valor do Vale-Gás é de R$ 110. Lembrando que trata-se de um benefício bimestral. Portanto, as próximas liberações ocorrerão nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro.

Consulta pelo CPF

A consulta de cidadãos autorizados a receber o Vale-Gás em abril já foi disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). As famílias interessadas podem fazer a verificação usando apenas o número do CPF. O processo pode ser feito de três maneiras:

– Aplicativo do Caixa Tem;

– Aplicativo do Bolsa Família;

– Central de Atendimento da Caixa pelo Telefone 111.

Basta acessar as plataformas e seguir o passo a passo indicado em cada uma delas. No que compete às famílias que permanecem na fila de espera, ainda não há informações sobre a inclusão de novos beneficiários no vale-gás. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo aplicativo oficial do programa ou ligar para a Central de Atendimento do MDS pelo número 121.

Podem receber o vale-gás nacional no mês de abril, as famílias que se enquadrarem nos seguintes requisitos:

– Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

– Possuir renda mensal de até três salários mínimos;

– Estar em situação de pobreza ou extrema pobreza;

– Fazer parte do Bolsa Família;

– Residir em áreas de vulnerabilidade social;

– Não possuir acesso à rede de distribuição de gás encanado;

– Ter utilizado, nos últimos três meses, pelo menos um botijão de gás de cozinha;

– Não receber benefício semelhante de outro programa social do governo.

Como se inscrever

A concessão do Vale-Gás está condicionada à inscrição no CadÚnico. Quem ainda não faz parte do sistema deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar o processo mediante as seguintes condições:

Ter uma pessoa responsável pela família para responder às perguntas do cadastro. Essa pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos.

Para o responsável pela família, de preferência uma mulher, é necessário o CPF ou Título de Eleitor.

Exceção: no caso de responsável por famílias indígenas e quilombolas, pode ser apresentado qualquer um dos documentos abaixo. Não precisa ser o CPF ou o Título de Eleitor. Além do mais, é essencial apresentar pelo menos um dos documentos a seguir de todos os membros da família:

– Certidão de Nascimento;

– Certidão de Casamento;

– CPF;

– Carteira de Identidade (RG);

– Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI);

– Carteira de Trabalho;

– Título de Eleitor;

– Comprovante de residência atual.

Calendário do vale-gás

– NIS final 1 – 14 de abril;

– NIS final 2 – 17 de abril;

– NIS final 3 – 18 de abril;

– NIS final 4 – 19 de abril;

– NIS final 5 – 20 de abril;

– NIS final 6 – 24 de abril;

– NIS final 7 – 25 de abril;

– NIS final 8 – 26 de abril;

– NIS final 9 – 27 de abril;

– NIS final 0 – 28 de abril.

