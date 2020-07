Economia Caixa libera saque da primeira parcela do terceiro lote de aprovados do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

A Caixa Econômica Federal libera a partir desta segunda-feira (06) os saques e transferências da primeira parcela do Auxílio Emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote. No total, são 4,9 milhões. Nesta segunda-feira, poderão sacar o dinheiro os nascidos em janeiro, um total de 400 mil trabalhadores.

Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de junho.

São 400 mil trabalhadores nascidos a cada mês que poderão fazer o saque dentro desse lote, com exceção de dezembro, que soma 500 mil beneficiários. Já a segunda parcela para os aprovados do terceiro lote ainda não tem data definida.

Balanço

Segundo a Caixa, 64,9 milhões de beneficiários já receberam o Auxílio Emergencial dentro das parcelas 1, 2 e 3, totalizando R$ 112,5 bilhões. A região Sudeste tem o maior número de pagamentos: R$ 41 bilhões para 42,1 milhões de pessoas. Dos 108,9 milhões de cadastros no programa, 107,7 milhões foram processados. Cerca de 1,9 milhão ainda esperam por análise, todos inscritos no aplicativo e site do auxílio.

