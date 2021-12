Brasil Caixa paga Auxílio Brasil para beneficiários com Número de Inscrição Social com final 9

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O benefício é de, no mínimo, R$ 400 por família Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O benefício é de, no mínimo, R$ 400 por família. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (22) o Auxílio Brasil para beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 9. O benefício é de, no mínimo, R$ 400 por família.

As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis de cada mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos prosseguem até esta quinta-feira (23), com a antecipação em uma semana em relação ao calendário regular.

Os beneficiários podem consultar as informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Estão aptas a receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, em condição de pobreza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil