Economia Caixa paga auxílio emergencial para mais 2,5 milhões de trabalhadores

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

A partir deste sábado, a Caixa começa a liberar os saques em dinheiro Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A partir deste sábado, a Caixa começa a liberar os saques em dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (29) os últimos lotes do auxílio emergencial tanto da primeira parcela, para novos aprovados, quanto da segunda, para beneficiários do Bolsa Família, totalizando 2,5 milhões de trabalhadores, segundo o banco.

Para os novos aprovados, que receberão o primeiro pagamento a partir de 1º de maio, a segunda parcela deve ser creditada em um mês, segundo a Caixa.

A partir deste sábado (30), a instituição financeira começa a liberar os saques em dinheiro e as transferências para os trabalhadores que receberam a segunda parcela do auxílio por meio de poupança digital do banco.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

