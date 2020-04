Economia Caixa paga nesta segunda-feira R$ 600 de auxílio emergencial a mais 6 milhões de pessoas

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Pagamentos para quem recebe Bolsa Família serão creditados de acordo com o número do benefício, e calendário segue até o final do mês Foto: Marcello Casal Jr./Abr Pagamentos para quem recebe Bolsa Família serão creditados de acordo com o número do benefício, e calendário segue até o final do mês. (Foto: Marcello Casal Jr./Abr) Foto: Marcello Casal Jr./Abr

A CEF (Caixa Econômica Federal) segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600. Nesta segunda-feira (20), serão creditados os pagamentos para 6.154.392 pessoas, entre beneficiários do Bolsa Família e inscritos via aplicativo e site, que vão receber por meio de poupança digital da CEF.

Até as 21h de sexta-feira (17), já haviam sido pagos R$ 11,36 bilhões para 16,6 milhões de brasileiros. Entre os que já receberam a primeira parcela do benefício, estão 9,29 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família; 3,85 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e 3,44 milhões de cadastrados via aplicativo e site que já tinham conta poupança na Caixa. No sábado (18), a Caixa creditou ainda o benefício para outros 1,4 milhão de inscritos via app e site.

Ao todo, 45,2 milhões de pessoas já haviam sido aprovadas para receber o auxílio emergencial, segundo a Dataprev. São três calendários de pagamento diferentes: um para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa; um segundo para os beneficiários que recebem o Bolsa Família; e um terceiro para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família.

Para quem receber via poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro começarão a ser liberados a partir do dia 27. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente.

