27 de janeiro de 2022

O valor mínimo do benefício é R$ 400 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga, nesta quinta-feira (27), o Auxílio Brasil a beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 8. O valor mínimo do benefício é R$ 400.

As datas de pagamento seguem o modelo do extinto Bolsa Família. Em janeiro, foram incluídas mais 3 milhões de famílias no novo programa social, aumentando para 17,5 milhões o total atendido. Segundo o Ministério da Cidadania, serão gastos R$ 7,1 bilhões com o Auxílio Brasil apenas neste mês.

Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento e o valor do benefício nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

