Economia Micro e pequenas empresas são responsáveis por quase 80% dos empregos criados no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O comércio foi o setor que abriu o maior número de vagas Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil O comércio foi o setor que abriu o maior número de vagas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa do Sebrae aponta que as micro e pequenas empresas seguem como as principais geradoras de novas vagas de emprego no Brasil. De acordo com o levantamento, feito com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), elas foram responsáveis por 76% das oportunidades de trabalho no País em novembro de 2021.

Naquele mês, o comércio foi responsável pela abertura de 116,7 mil postos, seguido pelos setores de serviços (98,7 mil), construção (16,7 mil) e indústria (15,2 mil). Na avaliação do Sebrae, há 15 meses seguidos os pequenos empresários geram a maioria das vagas de emprego no Brasil. A média mensal nesse período é superior a 70% de participação na criação de novas vagas.

No caso das empresas de médio e grande porte, o maior número de postos de trabalho em novembro foi gerado nas firmas do setor de serviços (80,8 mil vagas), seguido pelo comércio (21,3 mil). A agropecuária, indústria e construção apresentaram saldo negativo de criação de novas oportunidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia