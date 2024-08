Brasil Caixa-preta de aeronave é localizada entre os destroços; companhia aérea divulga lista com os nomes das vítimas

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

61 pessoas morreram no acidente. Foto: Reprodução 61 pessoas morreram no acidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Equipes que atuam no rescaldo do acidente envolvendo uma aeronave da companhia Voepass na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo, (SP), localizaram o equipamento, popularmente conhecido como caixa-preta, que registra as conversas dos tripulantes com a torre de controle. A informação foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite, durante coletiva de imprensa concedida nesta tarde. O secretário indicou que o equipamento está “aparentemente preservado”.

Derrite informou que peritos especializados em identificação dos corpos foram convocados para atuar no caso. Ele disse que a remoção será feita para a cidade de São Paulo, devido a melhores condições de trabalho.

“Tem setores que vão atender de maneira melhor, do que a regional de Campinas com antropologia legal e odontologia legal, já que em uma primeira análise, teremos dificuldades na identificação dos corpos, sendo que vamos ter que fazer isso de outra maneira”, explicou.

Guilherme Derrite comentou o cenário no local e disse que há muitos anos não havia um acidente aéreo deste porte. Ele reforçou que irá pedir uma restrição aérea no momento em que os corpos começarem a ser removidos. A investigação será conduzida pela polícia civil de Vinhedo, que já conta com uma força tarefa de mais de dez escrivães para trabalharem no inquérito.

A companhia aérea divulgou a lista contendo os nomes dos passageiros que estavam no voo 2283, operado pela aeronave ATR-72, de Cascavel (PR) à Guarulhos (SP). A empresa está prestando informações às famílias pelo número 0800 941 9712.

Passageiros do voo 2283

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALESCARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

JOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DA SILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO

JOSECARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DA LUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

Tripulantes do voo 2283

EBORA SOPER AVILA

RUBIA SILVA DE LIMA

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

DANILO SANTOS ROMANO

