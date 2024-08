Olimpíada Paris 2024: em jogo de 8 gols, Espanha leva a melhor sobre a França e conquista a medalha de ouro no futebol masculino

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Esta é a segunda medalha de ouro para o país ibérico no futebol masculino. Foto: Reprodução/@juegosolimpicos Esta é a segunda medalha de ouro para o país ibérico no futebol masculino. (Foto: Reprodução/@juegosolimpicos) Foto: Reprodução/@juegosolimpicos

Nesta sexta-feira (9), França e Espanha entregaram uma final para a história dos Jogos Olímpicos. Os espanhóis chegaram a abrir 3 a 1, os anfitriões foram buscar o empate nos acréscimos do segundo tempo, mas na prorrogação Camello, com frieza e duas “cavadas” por cima do goleiro, garantiu a vitória por 5 a 3 com dois gols e a segunda medalha de ouro para o país ibérico no futebol masculino.

Donos da casa, os franceses também buscavam o segundo título nas Olimpíadas, mas amargaram a prata para tristeza de um lotado Parque dos Príncipes, em Paris, com os torcedores dando show nas arquibancadas.

Os franceses abriram o placar com Millot após falha de Tenau. Fermín López foi destaque da seleção espanhola ao marcar os gols que garantiram a virada ainda no primeiro tempo. Álex Baena também contribuiu com uma assistência e um golaço de falta.

Na etapa final, um gol contra de Juan Miranda deixou a decisão aberta até os minutos finais. O lateral-esquerdo espanhol ainda cometeu um pênalti infantil sobre Kalimuendo. A falta dentro da área foi marcada pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti com a ajuda do VAR. Mateta marcou, e a decisão foi para a prorrogação.

No primeiro tempo extra, Sergio Camello marcou com estilo ao dar cavadinha sobre Restes e recolocou os espanhóis em vantagem. Nos últimos 15 minutos, a França foi para cima, mas a pontaria deixou a desejar, e o goleiro Arnau Tenas aguentou a pressão. Numa reposição de bola espetacular, Tenas deu a assistência para Camello, também de cavadinha, sacramentar o 5 a 3.

