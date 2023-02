Brasil Caixa vai liberar saque calamidade do FGTS em municípios do litoral de São Paulo atingidos pelas chuvas

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Banco ainda aguarda a finalização da habilitação dos municípios para que o saque seja disponibilizado à população Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Banco ainda aguarda a finalização da habilitação dos municípios para que o saque seja disponibilizado à população. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (20) que vai liberar o saque por calamidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) à população dos seis municípios do litoral de SP atingidos pelas chuvas do último fim de semana.

Serão beneficiados os moradores de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Para fazer o saque, será necessário que o morador de uma das cidades acima possua saldo na conta do FGTS e que não tenha realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor para retirada é de até R$ 6.220,00.

O pedido de saque será feito através do aplicativo FGTS, porém a opção ainda não está disponível. A Caixa aguarda a finalização da habilitação dos municípios, que ainda precisam enviar alguns documentos para que o saque, então, seja disponibilizado à população. “O banco está auxiliando as autoridades locais no sentido de agilizar a solicitação de habilitação para liberação dos valores aos trabalhadores residentes nas áreas afetadas”, informou a Caixa, em nota.

Saque calamidade

Assim que a opção estiver disponível, a população poderá pedir o saque no aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. No aplicativo, a pessoa indica em qual conta quer receber os valores.

O saque calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.

Para isso, é necessário que o município de residência do morador esteja em estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente reconhecido por portaria do governo federal.

