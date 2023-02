Brasil Lado a lado, Lula e governador paulista falam em trabalho compartilhado para recuperar litoral paulista

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Tarcísio de Freitas foi ministro de Bolsonaro e adversário de Fernando Haddad na eleição ao governo de SP na eleição de 2022 Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Tarcísio de Freitas foi ministro de Bolsonaro e adversário de Fernando Haddad na eleição ao governo de SP na eleição de 2022. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniram nesta segunda-feira (20) em São Sebastião, cidade do litoral norte paulista mais afetada pelas fortes chuvas do domingo (19). Depois, lado a lado, os dois falaram em união, trabalho compartilhado e superação de divergências para recuperar as cidades afetadas.

Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, rival do presidente Lula nas eleições de 2022. Quando Tarcísio ganhou a eleição para o governo estadual, o candidato apoiado por Lula era o petista Fernando Haddad.

Após os ataques golpistas em 8 de janeiro, Lula e Tarcísio já haviam, em uma reunião do presidente com governadores em Brasília, manifestado afinidades em comum ao defender a democracia.

Agora, tiveram também discurso alinhado em prol do litoral norte paulista.

Declarações

Logo no começo do seu discurso, Lula afirmou que o trabalho pela população está acima de divergência políticas. “O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador de São Paulo, Tarcísio, ao prefeito [de São Sebastião, Felipe Augusto, do PSDB]”.

Tarcísio agradeceu a presença de Lula e afirmou que a visita do presidente e de ministros trazia “amparo” à comunidade. “Eu queria agradecer a presença no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso nos dá amparo, nos dá conforto, num momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual e município juntos”.

O presidente afirmou que aquele momento de união renderia uma boa foto para servir de exemplo ao país. “Eu acho que essa parceria que estamos fazendo aqui é uma fotografia boa pro nosso país. Eu sei de que partido é o prefeito, de que partido é o Tarcísio. Você sabe com que partido disputou as eleições. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele [Tarcísio] tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, o prefeito tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país”, afirmou Lula.

Por fim, Tarcísio agradeceu o apoio que o estado vem recebendo do governo federal e mencionou o trabalho conjunto. “Acredito muito na cooperação. Acredito que governo federal, governo do estado e prefeituras, trabalhando em conjunto, vamos conseguir fazer a diferença. O presidente já deu orientações para os seus ministros para atuar em cooperação, com esforço do estado, dos municípios, para que a gente possa trabalhar na reconstrução”, disse Tarcísio.

