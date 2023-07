Brasil Caixa vai abrir agências uma hora mais cedo nesta sexta para renegociar dívidas

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

A medida estabelecida pelo banco representa uma iniciativa voltada ao público do Desenrola Brasil Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de todas as suas agências a partir das 9h, com uma hora de antecedência em relação ao horário normal, nesta sexta-feira (21).

“Nesta sexta-feira, faremos o Dia do Desenrola, uma mobilização dos empregados para atender a população de forma mais direcionada, inclusive com a presença de dirigentes do banco em unidades espalhadas pelo país”, explicou a presidenta do banco, Maria Rita Serrano.

Além do atendimento especial nas agências, o caminhão-agência da Caixa estará na cidade de Santos, em São Paulo, como mais uma forma de atender a população.

Vale ressaltar que o banco possibilita a quitação à vista das dívidas com descontos de 40% até 90%, a depender do contrato do cliente, além do parcelamento em 12 até 96 meses.

Conforme regras do programa, as condições oferecidas pela instituição seguem válidas até 31 de dezembro. Em dois dias de atendimento, a Caixa informou que registrou o dobro da procura por negociação de dívidas em seus canais. A instituição já limpou, até o momento, o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100.

Desde o seu lançamento na segunda-feira (17), o Desenrola já está atendendo duas etapas previstas no programa. A primeira envolve a extinção de dívidas bancárias de até R$ 100. Ou seja, pessoas físicas que devem esse valor ficarão automaticamente com o nome limpo pelas instituições, como parte do acordo com o governo federal.

Outro grupo já beneficiado é o de pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor, que se enquadram na Faixa 2 do Desenrola. Para essa categoria, os bancos estão oferecendo possibilidade de renegociação diretamente com os clientes.

Bancos alertam

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu alerta para golpes envolvendo o Desenrola Brasil. Conforme a entidade, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e da engenharia social, que usa técnicas para enganar o usuário para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para o golpista.

A Febraban orienta que as pessoas interessadas em renegociar as dívidas dentro do Desenrola Brasil busquem informações nos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como nas agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários. Em nota, a Federação salienta que não envia comunicado para renegociar dívidas no Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o logotipo da entidade ou de bancos, o cliente deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais da instituição financeira, como agência, internet banking e aplicativo bancário.

“É muito importante que o cliente não clique em links recebidos por aplicativos de mensagens, de redes sociais e patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo o contato com o seu banco. Fique atento para que não sejam aceitas propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação das dívidas. Reforçamos que somente é possível renegociar as dívidas nos canais oficiais dos bancos”, disse, em nota, Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

