Porto Alegre Calçadão da Orla do Lami, em Porto Alegre, será revitalizado

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Calçadão será refeito em concreto e serão instaladas muretas com 45 centímetros de altura, que irão atuar como barreiras Foto: Alex Rocha/PMPA Calçadão será refeito em concreto e serão instaladas muretas com 45 centímetros de altura, que irão atuar como barreiras Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo deu a ordem de início às obras de revitalização do calçadão da Orla do Lami, na Zona Sul de Porto Alegre, nesta terça-feira (10).

O trecho de 1.350 metros da avenida Beira Rio que se inicia nos limites da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger e se estende até a rua Sônia Duro receberá diversas intervenções e melhorias que irão qualificar a região e tornar as estruturas mais resistentes a eventos climáticos externos. Melo estava acompanhado de secretários, vereadores, líderes comunitários e moradores da região no Extremo Sul da Capital.

“Milhares de pessoas circulam todos os verões pela nossa amada Orla do Lami. Bastante afetado pela enchente, o espaço é mais um dos que estão sendo recuperados graças às parcerias e ao esforço conjunto” – Prefeito Sebastião Melo.

Danificado na enchente de maio, o calçadão será refeito em concreto, de forma a tornar a estrutura mais resistente. Ao longo do passeio, serão instaladas muretas com 45 centímetros acima do nível da calçada, que irão atuar como barreiras.

“O objetivo com a colocação das muretas é reduzir o impacto das ondas nas estruturas construídas, aumentando a resistência do mobiliário ao desgaste causado pelo choque constante das águas”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

O novos bancos e lixeiras serão de materiais mais resistentes à chuva e demais ações do tempo. As lixeiras, em concreto e aço carbono, dificultam a vandalismo, e os bancos, em concreto e resina, são mais resistentes aos efeitos do sol.

A vegetação também será qualificada para aumentar a resistência ao impacto das águas. Será feito o plantio de novas espécies nativas, provenientes do Viveiro Municipal, além de grama e herbáceas. Ao longo do calçadão, serão instalados recantos infantis com brinquedos e banheiros femininos, masculinos e com acessibilidade, em contêineres.

Nove conjuntos novos com churrasqueiras, bancos e mesas se somam aos cinco quiosques já existentes, que serão reformados. Além disso, o espaço receberá bicicletários e piso podotátil (para pessoas com deficiência visual).

As obras serão fiscalizadas por técnicos da Smamus e deverão durar seis meses. A revitalização foi viabilizada pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, com valor de R$ 6.466.963,12, oriundos do Termo de Conversão em Área Pública, firmado com a empresa Multiplan pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/calcadao-da-orla-do-lami-em-porto-alegre-sera-revitalizado/

Calçadão da Orla do Lami, em Porto Alegre, será revitalizado

2024-12-10