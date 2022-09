O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), registrou expansão de 1,17% em julho na comparação com junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (15).

Com isso, o indicador iniciou o terceiro trimestre deste ano em alta. O resultado foi calculado após ajuste sazonal, um tipo de compensação para comparar períodos diferentes.

Esse foi o segundo mês de expansão do IBC-BR. Na comparação com julho do ano passado, o indicador registrou crescimento de 3,87%. No acumulado de janeiro a julho, o nível de atividade da economia brasileira apresentou expansão de 2,52% (sem ajuste sazonal).

Em 12 meses, a prévia do PIB registrou crescimento de 2,09%. Nesse caso, o índice também foi calculado sem ajuste sazonal.

O cálculo oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País, é divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).