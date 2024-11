Economia Calendário de pagamentos do INSS tem depósitos iniciados nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

Os beneficiários do RS continuarão a receber o pagamento no primeiro dia do calendário enquanto durar o estado de calamidade pública na região. (Foto: Divulgação/Ministério da Previdência Social)

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir quanto vão receber de benefício. A folha de novembro começará a ser paga nesta segunda-feira (25). Os segurados que se aposentaram após o crédito da segunda parcela do 13º salário terão esse valor incluído no benefício mensal em parcela única. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os créditos dos benefícios serão feitos do dia 25 de novembro até o dia 6 de dezembro.

Os beneficiários do Rio Grande do Sul continuarão a receber o pagamento no primeiro dia do calendário enquanto durar o estado de calamidade pública na região.

Conforme dados da folha de pagamentos de outubro, o INSS paga, mensalmente, 40.645.365 benefícios previdenciários e assistenciais. Desse total, 6.338.776 são assistenciais, e 34.306.589 previdenciários.

Ainda conforme o levantamento, o número de benefícios que pagam até um salário mínimo é de 28.279.547. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.365.818 benefícios.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais para a atendente, de forma a evitar fraudes. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados que têm acesso à internet podem acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.

O INSS ressalta que não há previsão de pagamento de “14º salário” ou “folha extra de 13º salário”, como circula em redes sociais e plataformas de vídeo e mensagem. Essas informações não são verdadeiras.

Para quem ganha até um salário mínimo

Final do benefício/Dia do crédito

1 – 25/nov

2 – 26/nov

3 – 27/nov

4 – 28/nov

5 – 29/nov

6 – 01/dez

7 –02/dez

8 – 03/dez

9 – 04/dez

0 – 05/dez

Também serão contemplados com o abono anual os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade implantados a partir de junho.

No caso de beneficiários que têm fim de auxílio programado para antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual.

Vão receber parcela única do 13º salário 2.016.620 de pessoas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que obtiveram seus benefícios a partir de junho deste ano.

Para quem ganha acima do piso nacional

Final do benefício/Dia do crédito

1 e 6 – 01/dez

2 e 7 – 03/dez

3 e 8 – 06/dez

4 e 9 – 07/dez

5 e 0 – 08/dez

Quem não recebe

Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia. As informações são do INSS.

