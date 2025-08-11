Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Saúde Calistenia: o treino detalhado que fez Pedro Pascal mudar o corpo para interpretar Gladiador II

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

O ator afirmou que sua rotina não se baseou em modismos ou programas complexos de exercícios.

Foto: Divulgação
O ator afirmou que sua rotina não se baseou em modismos ou programas complexos de exercícios.

Pedro Pascal construiu uma trajetória de sucesso e reconhecimento global ao longo dos anos, superando os estereótipos hispânicos que marcaram seus primeiros trabalhos. Hoje, é um dos atores mais requisitados de Hollywood, atraindo atenção tanto da imprensa quanto dos fãs, que acompanham de perto sua impressionante transformação física. A mudança se tornou ainda mais evidente em suas aparições públicas recentes.

A preparação física do ator, especialmente para viver o personagem Acasius em Gladiador II, despertou curiosidade sobre como ele conseguiu perder cerca de 36 quilos. Embora muitos imaginem que o resultado tenha sido fruto de dietas rigorosas e treinos exaustivos, Pascal revelou que optou por um método mais simples e sustentável.

Em entrevista à Entertainment Weekly, ele afirmou que sua rotina não se baseou em modismos ou programas complexos de exercícios. “Minha rotina de exercícios? O básico. Levante-se, faça alguma coisa, mantenha-se ocupado, coma bem, durma”, disse o ator. Segundo ele, o foco esteve em manter hábitos consistentes, conciliando atividade física regular, alimentação equilibrada e descanso adequado.

Quando questionado se o preparo físico foi exigência para o papel no filme, Pascal negou. “Não recebi nenhuma instrução para estar em forma para o filme, mas fiz isso, principalmente para evitar lesões, e não funcionou. Mesmo assim, me machuquei. Fiquei mais forte do que nunca só para poder interpretar o personagem, de verdade”, relatou.

O personal trainer David Higgins foi responsável por montar um programa que priorizou exercícios funcionais e fáceis de executar em qualquer lugar, buscando o equilíbrio entre força, mobilidade e resistência.

Um dos principais métodos utilizados foi a calistenia, modalidade que aproveita o peso do próprio corpo para desenvolver força, coordenação e agilidade, dispensando o uso de equipamentos. Em entrevista à GQ, Higgins destacou que Pascal combinava calistenia com exercícios de mobilidade e séries abdominais, mantendo um treino versátil e adaptável.

A Men’s Fitness revelou detalhes do circuito realizado pelo ator. O programa incluía cinco séries de cinco exercícios, cada um executado por um minuto, com 30 segundos de descanso entre as séries. Os movimentos incluíam o “alpinista”, alternando joelhos em prancha; o “agachamento búlgaro”, com um pé apoiado atrás; o “nadador”, levantando braços e pernas opostos; flexões tradicionais; e a prancha isométrica.

Esses exercícios trabalham o corpo de forma global, fortalecendo diferentes grupos musculares e melhorando o condicionamento físico geral. Além disso, por serem de baixo custo e sem necessidade de aparelhos, tornam-se acessíveis para qualquer pessoa interessada em adotar um treino semelhante.

Segundo Higgins, a recomendação para Pascal era realizar o circuito uma ou duas vezes por semana, associando a prática a uma dieta equilibrada e a períodos adequados de descanso. O objetivo era garantir resultados duradouros, sem sobrecarregar o corpo.

O ator também já revelou que mantém outros hábitos esportivos, como o boxe, para variar os estímulos físicos e manter a motivação. Com essa combinação de disciplina, simplicidade e constância, Pedro Pascal alcançou a transformação que hoje impressiona fãs e profissionais do cinema.

