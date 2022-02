Saúde Calmantes naturais: sete alimentos para dormir melhor e recarregar as energias

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Calmantes naturais também estão presentes na alimentação. (Foto: Shutterstock)

Os calmantes naturais são boas alternativas para quem possui uma vida agitada, atarefada e não consegue descansar direito. De acordo coma OMS (Organização Mundial da Saúde), aproximadamente 40% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dificuldade para dormir. Um dado alarmante, já que a insônia pode provocar diversos danos para a saúde, como depressão, obesidade, carências imunológicas e até mesmo doenças cardiovasculares.

Para evitar que uma simples dificuldade para dormir se torne um problema crônico de insônia, uma boa opção é apostar nos calmantes naturais. São alguns alimentos ricos em substâncias que conseguem ajudar o organismo a recarregar suas energias durante o sono.

“O triptofano, assim que reconhecido pelo nosso cérebro, estimula a produção de um neurotransmissor chamado serotonina, que é responsável pela regulação do sono, bom humor e sensação de bem-estar. A ingestão de vitamina B6 e magnésio ajuda na produção do triptofano em nosso corpo”, explica a nutricionista Bettina Del Pino.

Com o auxílio da especialista, separamos uma lista de calmantes naturais que podemos consumir durante o dia. Confira abaixo.

– Grãos integrais: grandes fornecedores de carboidrato, contêm vitaminas e minerais que podem auxiliar numa melhor absorção de triptofano.

– Castanhas e sementes: são fontes ricas em triptofano. Além disso, fornecem magnésio ao corpo, substância que auxilia no combate dos efeitos do hormônio do estresse.

– Aveia: é fonte de melatonina, conhecida popularmente como hormônio do sono. A substância auxilia a adormecer mais facilmente.

– Grão-de-bico, ervilha, feijão, lentilha e soja: fontes ricas de triptofano, além de vitaminas do complexo B, que ajudam no bom funcionamento do sistema nervoso.

– Banana: rica em triptofano, carboidratos e magnésio, responsáveis pelo auxílio na produção de hormônios como a serotonina e melatonina, que contribuem para a qualidade do sono.

– Frutas vermelhas e kiwi: são ricas em antioxidantes, que favorecem o controle e o tratamento dos distúrbios do sono.

– Maracujá: tem propriedades calmantes, que atuam diretamente no sistema nervoso central, produzindo efeito analgésico e relaxante muscular.

Bônus – O que evitar

“Deve-se evitar bebidas com cafeína: chá preto, chá mate, chá verde, café e energético. Alimentos gordurosos, frituras, refrigerante e bebidas alcoólicas também. Uma alimentação saudável e balanceada é forte aliada no combate à insônia. Mas, é aconselhável que as pessoas procurem acompanhamento médico”, finaliza Bettina. As informações são do portal de notícias Terra.

