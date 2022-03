Tecnologia Caloi relança a Mobylette, mas agora a famosa bicicleta motorizada é elétrica

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A bateria, instalada debaixo do banco, oferece uma autonomia de até 30 km, segundo a fabricante. (Foto: Caloi/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante décadas, a marca Mobylette foi sinônimo de bicicleta motorizada no Brasil. Mas o sonho de consumo dos jovens dos anos 1970 e 1980 acabou saindo de linha. Agora, a Caloi relança o modelo com o slogan “a lenda voltou” e com novidades, como o fato de o veículo ser elétrico e não mais movido a gasolina.

O modelo é equipado com um motor de cubo de 350W de potência que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada quanto pelo acelerador integrado ao display. A bateria, instalada debaixo do banco, oferece uma autonomia de até 30 km, segundo a fabricante.

Além disso, a Caloi mesclou no produto algumas releituras do quadro do passado, como a parte frontal, e tentou atender as novas necessidades dos ciclistas. O desenho do veículo foi pensado para permitir uma pilotagem vertical, e o modelo tem tubo rebaixado, assim como na primeira Mobylette, o que facilita ao ciclista subir na bike, permitindo assim uma melhor pedalada.

Os pneus de quatro polegadas são outros atrativos que proporcionam maior

estabilidade, absorvendo impacto e garantindo maior conforto e rendimento. O produto está sendo vendido, primeiramente, pelo Mercado Livre, com entrega em todo o território nacional. Depois, entre os dias 28 e 31 de março, os veículos estarão disponíveis em lojas especializadas de todo o país, com o preço sugerido de R$ 9.199.

“A Mobylette marcou gerações, ela foi uma verdadeira febre por mais de duas

décadas, e sua memória permaneceu viva na cultura brasileira graças a uma legião de fãs e colecionadores que mantiveram sua chama acesa. Agora é com grande orgulho que trazemos de volta a Caloi Mobylette às ruas, mas de uma nova forma, com visual urbano mais moderno, na versão elétrica, redefinindo o futuro da mobilidade”, fala Eduardo Rocha, diretor de marketing da Caloi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia