Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Os celulares costumam funcionar normalmente em temperaturas de até 40ºC. (Foto: Reprodução)

Ondas de calor extremo como a que o Brasil enfrenta neste fim de semana em algumas regiões podem causar superaquecimento de celulares e outros eletrônicos. Elas podem prejudicar a vida útil da bateria e o funcionamento dos aparelhos, deixando-os mais lentos, segundo especialistas.

A chance de superaquecimento costuma ser pequena, mas pode aumentar em casos de exposição direta ao sol, como ao deixar o celular próximo ao para-brisa do carro ou mantê-lo muito tempo em locais como praias.

Para saber quais são os cuidados que se deve tomar, o g1 ouviu Marcos Amaral, professor de engenharia elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Euclides Lourenço Chuma, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), e Angelo Sebastião Zanini, coordenador do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

Veja o que eles recomendaram:

– evite capinhas emborrachadas – apesar de proteger de quedas e arranhões, elas podem concentrar ainda mais calor no celular;

– não deixe o aparelho exposto diretamente ao sol;

– evite usar o celular enquanto ele estiver carregando;

– caso perceba o aparelho quente, feche alguns aplicativos. Se a alta temperatura permanecer, desligue o aparelho por alguns minutos;

– não use carregador pirata – além de aquecer o aparelho, ele pode diminuir a vida útil da bateria.

Segundo os especialistas, os celulares costumam funcionar normalmente em temperaturas de até 40ºC. Acima disso, os aparelhos podem ser impactados de duas maneiras: no funcionamento do sistema e no desempenho da bateria.

O sistema é o que faz o celular funcionar. Naturalmente, o sistema aquece os componentes do aparelho quando está em operação. Quanto mais aplicativos em uso, maior é a temperatura. Já a bateria é formada por alguns tipos de metais, que reagem quimicamente com o aumento excessivo da temperatura. Nesses casos, há perda acelerada de carga e danos na vida útil, ou seja, com o tempo, ela pode segurar energia por menos tempo.

Pré-venda do iPhone 15

A Apple atualizou seu site para informar que a pré-venda do iPhone 15 no Brasil começa na próxima quarta-feira (27). A empresa, no entanto, não informa a data para entrega.

A disponibilidade para os interessados no Brasil começa cerca de três semanas após o lançamento oficial dos aparelhos. No evento, que aconteceu nos EUA, a Apple apresentou quatro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

A empresa aceita pagamentos em até 12 parcelas sem juros e oferece 10% de desconto no pagamento à vista.

